Önce takla attı sonra köprü korkuluğunun üzerinde kaldı
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Önce takla attı sonra köprü korkuluğunun üzerinde kaldı

Antalya'da meydana gelen kazada takla atan minibüs, köprü korkuluğunun üzerinde kaldı.

Önce takla attı sonra köprü korkuluğunun üzerinde kaldı
14.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:34

Antalya'da meydana gelen kazada takla atan minibüs, köprü korkuluğunun üzerinde kaldı. Sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, araçta başka kişinin bulunmaması daha büyük bir facianın yaşanmamasını sağladı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde D-400 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Göral'ın kullandığı 07 JE 699 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte takla attı ve köprü korkuluklarının üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan ve sürücü Göral, Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan sürücünün tedavisi devam ederken, jandarma ve polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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