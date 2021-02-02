Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
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Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi

02.02.2021 23:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:08
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran, Suriye ve Afganistan uyruklu 3 kişi arasında apart dairesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), tabancayla ayağından yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran, Suriye ve Afganistan uyruklu 3 kişi arasında apart dairesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), tabancayla ayağından yaralandı. apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde mohammedi'nin yaralandıktan sonra darbedildiği görüldü. 

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Atalar Mahallesi 626 Sokak'taki bir apart dairesinde yaşandı. Apartın ikinci katındaki dairesinde kalan Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), evine gelen İran uyruklu Amir Rıza (34) ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Amir Rıza, iddiaya göre yanında taşıdığı tabancayla Mohammadi'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından daireden çıkmaya çalışan iki kişi, kendilerine engel olmaya çalışan yaralı Mohammadi'yi koridorda darbetti.

Darp anı apartın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kamere kaydında Mohammadi'nin dövülmesi ve şüpheli iki kişinin kaçması yer alıyor. Olayın ardından Mohammadi aparttan çıkarak yardım istemeye gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mohammadi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliler İran uyruklu Amir Rıza ile Suriye uyruklu bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 


Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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