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Önce sohbet sonra kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Önce sohbet sonra kavga ettiler

Şanlıurfa'da iki arkadaşın ilginç kavgası kameraya yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da iki arkadaşın ilginç kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kavga Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Bir kafe önünde buluşan iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren iki arkadaşı çevredekiler önce izledi, sonra ayırdı. Birbirinden uzaklaştırılan gençler tekrar yan yana geldi. Bir süre sohbet eden gençler bir daha kavga etmeye başladı. İlginç kavgayı çevredekiler yatıştırırken, yaşananlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA

Önce sohbet sonra kavga ettiler

Önce sohbet sonra kavga ettiler

Önce sohbet sonra kavga ettiler

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