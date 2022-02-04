AKDENİZ Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, evlenecek çiftlere SMA testinin önemini anlattıklarını belirterek, "Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi 'Önce SMA testi, sonra nikah' diyoruz" dedi.

AKHAV Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Antalya Cam Piramit'teki Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'na katılarak, evlenecek çiftlere talasemi ve SMA testinin önemini anlattı. Prof. Dr. Canatan, evlenecek çiftlerin yeni yaşamlarını kurmak için adım attığı fuarda stant kurarak, bilgilendirmede bulunduklarını aktardı. Evlilik öncesi yapılan talasemi testi sayesinde kalıtsal rahatsızlıklarda önlem alındığını ve hasta sayısının azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Duran Canatan, Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayan uygulama sayesinde SMA'lı hasta sayısının azalacağını söyledi.

SMA'nın nadir görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, Türkiye'de 6 bin ile 10 bin doğum arasında gözlendiğini, en ağır tip olan SMA Tip1'de 3 bin hasta olduğunu anlattı. Prof. Dr. Canatan, "Bu hastalığı önlemek için çok uğraşıyoruz. Öncelikle toplumun bilgilendirilmesi, evlenen çiftlerin taranması veya gebelik öncesi taramaların önemi belirterek bu kişilere genetik danışma verilmesi ve tüp bebek yoluyla da gen ayıklanarak sağlıklı bir çocuğa sahip olunması konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yıllardır talasemide bunu yapıyoruz. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi SMA konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu fuar da bizim için bir fırsat oldu" diye konuştu.