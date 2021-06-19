Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu
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Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından dolu ve yağmur etkili oldu.

Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından dolu ve yağmur etkili oldu.

Karabük'te akşam saatlerinde dolu ve ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı işyerlerin önünde uçan malzemeleri ise çalışanlar topladı. Eskipazar ilçesinde ise sağanak ve dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekti. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler de görsel şölen sundu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu
Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu
Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu
Önce şimşekler çaktı ardından dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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