Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde satışa hazır halde 43 paket esrarla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, savcının itirazı üzere tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde satışa hazır halde 43 paket esrarla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, savcının itirazı üzere tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Kemalpaşa Mahallesi'nde C.A'ya (27) ait iş yerine yapılan baskında 43 paket satışa hazır paketlenmiş esrar maddesi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkartılan C.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan C.A., mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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