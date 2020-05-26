Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl Belediye Başkanı sahip çıktı
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Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl Belediye Başkanı sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önce savaşın sonra da depremin vurduğu Suriyeli aileye Belediye Başkanı Alper Taban sahip çıktıSuriye'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'a yerleştikten sonra meydana gelen depremde evleri yıkılan Suriyeli aile, Bursa'da yaşam mücadelesi veriyor.

Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl Belediye Başkanı sahip çıktı
26.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önce savaşın sonra da depremin vurduğu Suriyeli aileye Belediye Başkanı Alper Taban sahip çıktı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'a yerleştikten sonra meydana gelen depremde evleri yıkılan Suriyeli aile, Bursa'da yaşam mücadelesi veriyor.Suriye'deki iç savaş sonrası ülkelerini terk eden Fariz ailesi Elazığ'a yerleşti. Elazığ'da meydana gelen depremde ise kaldıkları evleri yıkıldı. Tüm eşyaları binanın altında kalan 12 kişilik aile Bursa İnegöl'e yerleşti. Kiraladıkları evde yaşam mücadelesi veren aile, yere serdikleri hasır ve kilimlerin üzerinde yatıyor.Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan aile yaşanan deprem sonrası evleri yıkılınca her şeylerini kaybetti

Göreve geldiği ilk günden bu yana insana hizmet odaklı çalışmaları ile taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini toplayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, haberlere konu olan yabancı uyruklu ailenin yardım çağrısına duyarsız kalmadı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantalitesi ile Umuteli Derneği aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatan İnegöl Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün haberlere konu olan yabancı uyruklu ailenin evine Başkan Taban'ın talimatı ile Belediye yetkilileri yönlendirildi. Yetkililer aileye erzak kolisi ulaştırarak evdeki eksiklerin giderilmesi için notlarını aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatı üzerine yardıma muhtaç ailenin evlerindeki eksikleri giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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