Önce şarkı sonra oyunculuk...
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Önce şarkı sonra oyunculuk...

Önce şarkı sonra oyunculuk...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Benjamins 3", "Değişmem", "Geç Değil", "Roket" gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan, son dönemin en başarılı kadın MC'lerinden Rozz Kalliope yeni şarkısı "Marjinal"i müzikseverlerin beğenisine sundu...

Almanya doğumlu olan Rozz Kalliope, Hiphop ve arabeske özellikle Müslüm Gürses'i çok sevdiğini belirtti. Afro trap şarkılarla büyük beğeni toplayan ve sanatçı arkadaşları Ece Seçkin ve Burak King gibi isimlerle yaptığı şarkılar 10 milyondan fazla dinlenme rakamına ulaşan Rozz, Türkiye'de fazla sayıda olmayan çok değerli kadın mc'lerden biri olarak anılıyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk teklifleri de alan Rozz Kalliope, 'Pandeminin ardından başlayan konserlerimizin takvimleri uyarsa ilerki: zamanlarda mutlaka oyunculuk yapmak istiyorum' dedi. Rozz'un prodüktörlüğünün Aerro'nun üstlendiği 'Marjina' adlı şarkısı Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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