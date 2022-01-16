Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı

Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, önce yol kenarındaki saksılara, ardından 2 araca çarptıktan sonra yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, önce yol kenarındaki saksılara, ardından 2 araca çarptıktan sonra yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olay, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 48 AV 038 plakalı otomobil, Menteşe Belediyesi tarafından yolun kenarına yerleştirilen iki saksıya, ardından park halindeki 2 araca çarparken, yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı. Ayrıca sürüklenen saksı 48 T 0031 plakalı otomobile de zarar verdi. Tek taraflı kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı

Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

 Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

 Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi

Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, önce yol kenarındaki saksılara, ardından 2 araca çarptıktan sonra yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

title