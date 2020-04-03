“Önce sağlığımız”
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, dünyanın enflasyonu göz ardı ettiği bir döneme girildiğini ifade ederek, "Öncelik salgının neden olduğu yıkımı azaltmak.
03.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:21
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, dünyanın enflasyonu göz ardı ettiği bir döneme girildiğini ifade ederek, "Öncelik salgının neden olduğu yıkımı azaltmak. O nedenle tüm dünya, piyasaya para sokarak duruma müdahale etmeye çalışıyor. Bu da kaçınılmaz olarak yapılması gereken şey" dedi.
Kaynak: Dunya.com