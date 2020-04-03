“Önce sağlığımız” BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, dünyanın enflasyonu göz ardı ettiği bir döneme girildiğini ifade ederek, "Öncelik salgının neden olduğu yıkımı azaltmak.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, dünyanın enflasyonu göz ardı ettiği bir döneme girildiğini ifade ederek, "Öncelik salgının neden olduğu yıkımı azaltmak. O nedenle tüm dünya, piyasaya para sokarak duruma müdahale etmeye çalışıyor. Bu da kaçınılmaz olarak yapılması gereken şey" dedi.