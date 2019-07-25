Önce rekor sandı sevindi, skorboardu görünce üzüldü



Erzurum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Takımlar Kupası'nda 100 metrede altın madalya kazanan Mizgin Ay, hem üzüldü, hem de sevindi. Rakiplerini geçtiği eleme turunda 11.37'lik derecesiyle rekor kırdığını sanarak sevinen Mizgin Ay, skorboarddaki 11.71'i görünce üzüldü. Atletizm Federasyonu 2'nci Başkanı Yasin Taş teselli ettiği sporcu, aldığı altın madalya ile yeniden sevindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği ile Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Sprint ve Bayrak Takımlar Kupası yarışları Atatürk Üniversitesi Kampüsündeki atletizm pistinde başladı. Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Hindistan, Nijerya, Romanya, Lübnan, Umman, İspanya ve Tayland'dan 100'ü aşkın sporcu katıldığı yarışlar yüksek atlama, 100 metre ve uzun atlamayla başladı. Atletler, Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası için baraj derecesi elde etmek için yarıştı. MİZGİN AY ÖNCE REKOR SANDI

Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda madalya umudu Mizgin Ay, 100 metre elemelerinde rakiplerine fark attı. Eleme turunu birincilikle tamamlayan Mizgin Ay, 11.37 ile rekor kırdığını zannederek büyük sevinç yaşadı. "İnanamıyorum, gerçekten mi?" diyerek skorboarda koşan milli atlet, ekrana yansıyan 11.71'i görünce hayal kırıklığına uğradı. Bir süre skorboardı izleyen Mizgin Ay'ı Atletizm Federasyonu 2'nci Başkanı Yasin Taş teselli etti. Milli, atlet 100 metrede rakiplerini geçerek kazandığı altın madalyayla rekor üzüntüsünü yeniden sevince dönüştürdü. Atletizm pistindeki kupanın ilk gün yarışlarında erkekler 100 metre mücadelesinde Kayhan Özer, 10.33'lük derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu yineledi. Kupanın ilk gün son yarışlarında 4×100 erkekler mücadelesinde ise Romanya birinci olurken, Türkiye ise ikinciliği elde etti.



Kaynak: DHA

- Erzurum