Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (3)

OĞLU 'MAVİ BALİNA'DAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle evinin balkonunda pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kendini evine kilitleyen Ahmet B.'nin 12 yaşındaki oğlu Emirhan B.'nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında, birbirine bağladığı atletlerle kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Emirhan B.'nin iddiaya göre 'mavi balina' oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayın ardından psikolojisi bozulan Ahmet B.'nin oğlunun ölümünü bir türlü kabullenemediği belirtildi. Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA