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Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

AKSARAY (İHA) - Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 35 TK 077 plakalı Peugeot marka otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı. Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi. Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü kaçmaması için polis aracına bindirdi. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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