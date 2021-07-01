Önce polisi sırtından bıçakladı sonra intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Önce polisi sırtından bıçakladı sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'un Çin'e bırakılmasının yıl dönümünde protestolara izin verilmemesinin ardından bölgede güvenliği sağlayan bir polis, kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Hong Kong'un Çin'e bırakılmasının yıl dönümünde protestolara izin verilmemesinin ardından bölgede güvenliği sağlayan bir polis, kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırgan daha sonra bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti.

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 24. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi planlanan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Demokrasi Yürüyüşü" bu yıl yasaklandı. Hong Kong yönetimi, protesto gösterilerini engellemek amacıyla cadde ve sokaklara yüzlerce polis konuşlandırdı. Causeway Bay semtinde kimliği belirsiz bir kişi, nöbet tutan bir polisi sırtından bıçakladı. Saldırıda polis ağır yaralanırken, saldırgan ise elindeki bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti. Saldırganın hayatını kaybettiği, yaralı polisin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Polise saldırı anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

(Puiyi Chan/İHA)

Önce polisi sırtından bıçakladı sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Önce polisi sırtından bıçakladı sonra intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 19:56:08. #1.16#

title