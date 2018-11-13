Önce Plaka Çaldı, Sonra Çalıntı Plakalı Aracıyla İş Yeri Soydu...o Anlar Kamerada

Önce plaka çaldı, sonra çalıntı plakalı aracıyla iş yeri soydu...O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir aracın plakasını çalıp kiraladığı araca taktıktan sonra farklı iş yerlerinden kurutmalık patlıcan ve biber çaldığı belirlenen şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te 27 Ekim 2018 ile 3 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 ayrı iş yerinden kurutmalık patlıcan ve biber çaldığı belirlenen M.K isimli şahıs incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından sonra kimliği belirlenerek yakalandı.

M.K isimli şüpheli şahsın, güvenlik kamera kayıtlarından plakası belirlenen bir araç ile olayı gerçekleştirdiği, ayrıca başka bir otomobilin plakasını çalarak hırsızlık olayında kullandığı araca taktığı belirlendi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan M.K isimli şahıs yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.