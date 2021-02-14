Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi

14.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:04
Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarparak durdu.

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken otomobillerde ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, 15.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak tramvay yolunda ilerleyen Nevin Ö. idaresindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile ardından bir iş yerinin vitrin camına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevin Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi
Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi
Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi
Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hadise Sibel Can Emina Jahovic
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 17:19:48. #1.14#
title