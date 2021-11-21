Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Sivas'ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Şeyhşamil Caddesi üzerinde meydana geldi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Şeyhşamil Caddesi üzerinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 58 AN 847 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsünün caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak park halinde bulunan 58 BZ 634 plakalı Fiat marka otomobili ardından 58 S 0125 plakalı Ford marka minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 58 AN 847 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

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