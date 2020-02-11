Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Aksaray'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra başka bir aracın önce parçalarını sonra da aracı iteleyerek çalan ve 4 ayrı araçtan da orijinal parça çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

11.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:41
Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra başka bir aracın önce parçalarını sonra da aracı iteleyerek çalan ve 4 ayrı araçtan da orijinal parça çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.


Olay, iki gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarih ve zamanlarda 5 aynı marka ve model araçlardan hırsızlık olayının yaşanması üzerine İl Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği 5 ayrı mahallede en ince detayları dahi inceleyerek araştıran ekipler, özellikle güvenlik kameraları ile yola çıkarak 2 şüpheliyi tespit etti. Araçlardan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çaldıkları iddia edilen ve bir aracında önce parçalarını sonra aracı itmek suretiyle çaldıkları görülen B.Y. ve M.A. polisin Sanayi Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir aracı itmek sureti ile çaldıkları da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bir aracın yanına gelmesi, bagaj kaputu ile aynaları söküp gitmeleri daha sonra tekrar aynı aracın yanına gelerek aracı itmek sureti ile çaldıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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