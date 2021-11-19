ÖNCE OTOPARKTA YÜRÜYEN GENÇ KIZI, ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ - Haberler
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ÖNCE OTOPARKTA YÜRÜYEN GENÇ KIZI, ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, açık otoparkta yürüyen Z.U. (19) isimli genç kızı bıçaklayarak öldüren Muhammet Y. (22), aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

YAKUTİYE, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da, açık otoparkta yürüyen Z.U. (19) isimli genç kızı bıçaklayarak öldüren Muhammet Y. (22), aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCE OTOPARKTA YÜRÜYEN GENÇ KIZI, ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

ÖNCE OTOPARKTA YÜRÜYEN GENÇ KIZI, ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

ÖNCE OTOPARKTA YÜRÜYEN GENÇ KIZI, ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

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