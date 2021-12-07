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Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı çalışması için kazılıp kapatılan çukura önce okul servisi, ardından kamyon düştü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı çalışması için kazılıp kapatılan çukura önce okul servisi, ardından kamyon düştü. Kamyonu kurtarmaya gelen kepçe de aynı çukura battı.

Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış dolayısıyla altyapı için kazılıp kapatılan yer yumuşayınca öğrencileri almak için bölgeye giden okul servisi çamura battı. Sol ön kısmı çamurun içine giren sağ arka tekeri askıda kalan okul servisinde yaralanan olmazken kaza esnasında serviste öğrenci olmaması şans olarak değerlendirildi. Minibüs, yürütülen çalışmanın ardından kurtarıldı. Daha sonra yüklenici firma tarafından minibüsün düştüğü çukurun kapatılması için dolgu malzemesi getirildi. Kamyon da aynı çukura batarak mahsur kaldı. Kamyonu çıkarmak için bölgeye kepçe gönderildi. Kamyonu kurtaran kepçe de bir süre çukurda mahsur kaldı. Kepçe daha sonra kendi imkanları ile çıkmayı başarırken, 3 aracın battığı çukur, kumla dolduruldu. - MUĞLA

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

Önce okul servisi, sonra kamyon ve kepçe çukura battı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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