Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü
Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler.
Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü
Ailenin 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi
RİZE - Rize'de 6. katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Videosu: Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü