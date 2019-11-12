12.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:31

Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

Ailenin 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi

RİZE - Rize'de 6. katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İHA