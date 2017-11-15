Önce namaz kıldılar sonra hırsızlık yaptılar

Umreden geldik dediler, Adalet Teyze'nin, altın, para ve ilacını çalıp kaçtılar

Evi soyulan Adalet Anık:

"Namaz kılacağım diyen kadın ve diğeri kasayı ve içindeki 4 bin TL değerindeki 10 tane altın, nakit parayı ve 3 aylık ilacımı çalmış gitmişler"



ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Adalet Anık'ın evi Umre'den geldiklerini söyleyen 2 kadın tarafından namaz kılacağım bahanesiyle soyuldu. Evi soyulan Adalet Anık, "Namaz kılacağım diyen kadın ve diğeri kasayı ve içindeki 4 bin TL değerindeki 10 tane altın, nakit parayı ve 3 aylık ilacımı çalmış gitmişler" dedi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Güventepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güventepe Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında oturan 75 yaşındaki Adalet Anık evde tek başına olduğu sıralarda iki kadın tarafından dolandırıldı. Umre'den geldiklerini belirten iki kadın Anık'ı 'içeride namaz kılacağız ve sana hediye getirdik' diye kandırdılar. Namaz kılma bahanesiyle eve giren hırsız kadınlar Anık'ın demirci oğlunun kendi imkanlarıyla yaptığı demir kasanın içinde bulunan, 4 bin TL değerindeki altın, bir miktar nakit para ve ilacını alıp kaçtılar.

"10 tane altın, nakit paramı ve 3 aylık ilacımı çalmış gitmişler"

Hırsızlığı sonradan fark eden Adalet Anık, 'Bana balkondan el salladılar' diyerek olayı şöyle anlattı:

"Umre'den geldiklerini söylediler. Bende indim kapıyı açtım. Bana dediler ki, 'Biz sana hediye getirdik. Sen bizi tanıdın mı' bende 'sizi tanımıyorum' dedim. 'Sana Umre'den hediye getirdik kabul eder misin' dediler. Bende onları içeri davet ettim. 'Allah razı olsun' dedim ve kalkıp bir çay koyalım dedim. Ben mutfağa geçtim benimle birlikte biri geldi diğer kadın ise 'ben içeride bir namaz kılayım' dedi. Sonra bir baktım namaz kılan kadın gitmiş. Benim yanımdaki de 'aşağıda başka hediyeler var alıp' geleceğim' dedi oda gitti. Sonra fark ettim ki namaz kılacağım diyen kadın ve diğeri kasayı ve içindeki 4 bin TL değerindeki 10 tane altın, nakit parayı ve 3 aylık ilacımı çalmış gitmişler."

"Arabaya binip kaçtılar"

Olayın haberini iş yerinde aldığını belirten Adalet Anık'ın oğlu Murat Anık ise "Annemin bize anlattığına göre, babam o sırada camideymiş, ağabeyimde dışarı çıkıyor. Annem namaz kıldıktan sonra iki kadının aşağıdan ona el salladığını görüyor. Annem de onlara 'siz kimsiniz' demiş. Onlarda 'biz umreden geldik' diyorlar. Daha sonra anneme bir isim söylüyorlar. Annemin de tanıdığı çıkıyor o isim. Bu iki kadın güven sağladıktan sonra annemin kapıyı açmasıyla içeri giriyorlar. 'Umre'den geliyoruz size hediye vereceğiz' diyorlar. Annem de onlara teşekkür ediyor. Daha sonra annem onlara diyor ki çay yapalım bisküvi ile birlikte içelim. O sırada bir kadın ben içeride namaz kılayım diyor. Annemde, namaz kılacağını sanıyor kadının ve onu kasanın olduğu odaya götürüyor seccade seriyor ve burada namaz kılabilirsin dedikten sonra kapıyı kapatıp mutfağa geçiyor. Diğer kadın annemi mutfakta oyalarken, namaz kılacağım yalanını atan kadın odada kasayı buluyor ve alıp sessiz şekilde evden çıkıyor. Mutfakta annemi oyalayan kadın ise aşağı inen arkadaşını pencereden görünce anneme, 'teyze aşağıda başka hediyeler var onları getireceğim' diyor. Annem de 'bende geleyim mi' diyor. Kadın, 'tamam teyze gel' diyor. Tabi annem yaşı itibariyle yavaş inerken, kadın hızlı adımlarla ilerleyip arabaya binip kaçıyorlar" diye konuştu.