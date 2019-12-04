Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

04.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34

KONYA'da, camide ikindi namazının sünnetini kılan kişi, ardından kalkıp girdiği imam odasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Camii'nde meydana geldi. Camiye gelen kimliği belirsiz kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazının sünnetini kılmaya başladı. Bu kişi, namaza devam eden imam Abdurrahman İlhan'ın odasına girip, cep telefonunu aldı. Şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İmam Abdurrahman İlhan, "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA