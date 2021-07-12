Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
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Önce minibüse çarptı sonra ters döndü

Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki minibüse çarpmasının ardından ters dönerek durdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki minibüse çarpmasının ardından ters dönerek durdu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza Düzce D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametine seyir halinde olan 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki minibüse çarpmasının ardından ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri takla atan otomobil içerisindeki sürücüye olay yerinde ayakta tedavi etti. Kaza sebebi ile D-100 Karayolu Bolu istikametine kısa süreli tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
Önce minibüse çarptı sonra ters döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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