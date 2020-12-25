Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı
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Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı

25.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:21
Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mantar taşa daha sonra evin duvarına çarparak dura bilen kargo aracında iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mantar taşa daha sonra evin duvarına çarparak dura bilen kargo aracında iki kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait 34 GYR 45 plakalı minibüs, yol kenarındaki mantar taşlara çarpınca kontrolden çıktı. Savrulan araç, yok kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı paramparça olan araçta kargo firmasında çalışan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı
Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı
Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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