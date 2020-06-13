Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar
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Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar

Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar İHA muhabirlerine çirkin saldırı kamerada Saniye saniye güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olaydan sonra darp raporu alan muhabirler, aile hakkında şikayetçi oldu Adana'da küçük kızlarını darp eden aile, olayı...

13.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:02

Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar

İHA muhabirlerine çirkin saldırı kamerada

Saniye saniye güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olaydan sonra darp raporu alan muhabirler, aile hakkında şikayetçi oldu

ADANA - Adana'da küçük kızlarını darp eden aile, olayı haber yapmak için mahalleye giden İHA muhabirlerine saldırıp darp etti, ardından fotoğraf makinelerini gasp edip kırdılar. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken muhabirler aile hakkında şikayetçi oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Seyhan İlçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30069 sokakta meydana geldi. Polis telsizinden 'Küçük bir kız ailesi tarafından darp edilmiş, şikayetçi' anonsu geçmesi üzerine İHA Adana bürosunda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere sokağa gitti. Bu sırada polis ekipleri, olay yerinde ailenin yanında beklerken muhabirler araçlarından inip fotoğraf makinesi ve kameralarını aldığı sırada darp edilen küçük kızın ablası Menife S., gazetecilere önce 'Ne çekiyorsunuz adiler. Sizi gebertirim ' diyerek hakaret etti, ardından cep telefonu ve terlik fırlattı.

Bunun üzerine muhabir geri çekilerek olay yerinden uzaklaşırken Menife S., 'O kamerayı kapat, kırarım' diyerek birden muhabirin üzerine koşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre koşan kadın, muhabire tekrar terlik fırlatıp sırtına defalarca yumruk attı ve elindeki fotoğraf makinesini zorla alarak kırdı. Fotoğraf makinesinin kırılması üzerine olay yerine gelip Menife S.'yi sakinleştirmeye çalışan kadın gazetecide darp edilerek elinden yaralandı.

Gazeteciler işlem yapmak için olay yerine polis ekibi istemesinin ardından sinirlenen Menife S.'nin annesi Yüksel S.'de kızının telefonunun çalındığını söyleyip gazetecileri hırsızlıkla suçladı. Telefonun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri birkaç dakika sonra telefonu bulup aileye teslim etti.

2 gazeteci polisin araya girmesiyle kırılan fotoğraf makinelerini alarak önce Adana Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu aldı. Raporun ardından da 5 Ocak Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Menife S.'den, gazetecilere hakaret eden ve hırsızlıkla suçlayan annesi Yüksel S.'den şikayetçi oldu.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda genç kadının muhabire vurarak fotoğraf makinesini almak için hamle yaptığı, fotoğraf makinesini aldığı ve kayışından tutup sallayarak yere 2-3 defa çarpmak suretiyle makineyi kırdığı görülüyor.

Öte yandan görüntülerde, gazetecilere saldırı anında olay yerinde olan polislerin saldırıya engel olmaması olay bittikten sonra yürüyerek şahısların yanına gelmesi dikkat çekti.

Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar

Kaynak: İHA

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