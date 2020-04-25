Önce koyunu sonra sahibini buldu
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Önce koyunu sonra sahibini buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir esnaf, yolda bulduğu sahipsiz koyunu arabasına koyup mahalle mahalle gezip sahibini bularak teslim etti.

25.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:45
Önce koyunu sonra sahibini buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir esnaf, yolda bulduğu sahipsiz koyunu arabasına koyup mahalle mahalle gezip sahibini bularak teslim etti.

Kadirli Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi işten dönen Samet Bilici isimli esnaf, yolda giderken sahipsiz bir koyun gördü. Yakın çevrede koyun otlatan veya hayvancılık yapan kimse olmayınca koyunu arabasına koyan Samet Bilici, mahalle mahalle gezerek koyunun sahibini aradı. Koyunu ilk bulduğu yerin yakınlarında 63 yaşında ki Eşe Ak isimli kadının koyun otlattığını gören Samet Bilici yaşlı kadına durumu sorunca koyunun yaşlı kadının sürüsünden ayrıldığını anlayarak bulduğu koyunu kendisine teslim etti.

Koyun pisliklerini takip edip iz sürerek koyunun sahibine ulaştığını belirten Samet Bilici, İşten dönerken başı boş gezinen bir koyun gördüm. Yakın çevrede koyun otlatan kimse yoktu, bende mahalleleri gezerek koyunun sahibini aradım,en sonunda sahibini buldum koyunu teslim ettim" dedi.

Kayıp kuzusunun bulunup kendisine teslim edilmesine sevinen koyunun sahibi Eşe Ak ise "Bu kuzu benim torunumun kuzusuydu,eğer bulunmasaydı torunum çok üzülürdü. Böyle iyi insanlarda varmış kuzuyu bulup bize getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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