Önce koştular sonra balık tuttular! Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu

Şarkıcı Mustafa Sandal ve komedyen Doğu Demirkol, bir reklam filmi çekiminde buluştu.

Şarkıcı Mustafa Sandal ve komedyen Doğu Demirkol, bir reklam filmi çekiminde buluştu. İkilinin çekimleri önceki gün Arnavutköy sahilinde gerçekleştirildi.

Rol gereği sahilde koşan ikili, daha sonra denize olta atarak balık tuttu. Yarım saat gibi kısa sürede tamamlanan sahil çekimlerinin ardından hızla aracına binen Mustafa Sandal, "12 saat daha çekimimiz var. Gitmem lazım" dedikten sonra oradan ayrıldı.

Ünlü isimler, gizlilik kararı gereği reklam çekimleri hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: Hürriyet