Önce kocasını bıçakladı, ardından çocuklarını rehin aldı
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Önce kocasını bıçakladı, ardından çocuklarını rehin aldı

Küçükçekmece'de cinnet getiren bir kadın önce kocasını bıçakladı ardından çocuklarını rehin alarak 11'inci kattan aşağı atmakla tehdit etti.

Önce kocasını bıçakladı, ardından çocuklarını rehin aldı
08.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:33

Küçükçekmece'de cinnet getiren bir kadın önce kocasını bıçakladı ardından çocuklarını rehin alarak 11'inci kattan aşağı atmakla tehdit etti. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam geç saatlerde Atakent 235 sokakta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esra A. adındaki bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirdi. Kadın kocası olan Suat A.'yi mutfaktan aldığı bıçakla yaralandı. Kendi dışarı atan Suat A. komşularından yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı adamı Ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kadına müdahale etmek istedi. Esra A. evin kapısını kapatarak evde bulunan çocuklarını rehin aldı. Kadın, çocuklarını aşağı atacağını söyleyerek polis ekiplerine direndi.

Komşuları Semih Aslan yaşananları anlatarak, "Eşini bıçaklayıp cinnet geçirdi. Çocuğu da balkondan şarkıyı böyle bir gece yaşıyoruz. İki tane çocuğu var çocuklarını atmaya kalktı. Eşi şuanda hastanede" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere çadır branda yerleştirirken polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın ikna olup Ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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