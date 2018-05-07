Cani Genç, Bıçağı Önce Kız Arkadaşının Göğsüne Sonra Kendi Karnına Sapladı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde T.Ö. (17), kız arkadaşı Z.Y.'yi (17) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız kanlar içinde yerde kalırken, bıçağı kendi karnına saplayan T.Ö., olay yerinden kaçtı. Yaralı halde yakalanan şüpheli ve kız arkadaşının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE KALIRKEN BIÇAĞI KENDİNE SAPLADI

Bursa Gemlik Çevre Yolu Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda T.Ö., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Z.Y.'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Genç kız kanlar içinde yerde kalırken T.Ö. bu kez bıçağı kendi karnına saplayıp, yaralı halde olay yerinde uzaklaştı.

GENÇ KIZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Y. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN GENÇ YARALI HALDE BULUNDU

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırma sonrasında şüpheli T.Ö.'yü Gemlik Şehit Etem Yaşar İlkokulu yakınında yaralı buldu. 112 Acil Servis ekibi tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne götürülen T.Ö. ameliyata alındı.

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan yaralılardan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, şüpheli T.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.