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Önce kitap okudular ardından sinema keyfi yaşadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Önce kitap okudular ardından sinema keyfi yaşadılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi'ye kazandırılan Gençlik Merkezi içerisinde yer alan cep sinemasında 6-13 yaş çocuklara yönelik çizgi film ve animasyon film gösterimleri başladı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi'ye kazandırılan Gençlik Merkezi içerisinde yer alan cep sinemasında 6-13 yaş çocuklara yönelik çizgi film ve animasyon film gösterimleri başladı. Gençlik Merkezi'nde 20 dakikalık kitap okumanın ardından sinema keyfi yaşayan çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi, 6-13 yaş çocuklara yönelik çizgi film ve animasyon film gösterimine başladı. Gençlik merkezi içerisinde yer alan cep sinemasında film keyfi yaşamak isteyen çocuklar, ilk olarak 20 dakikalık kitap okuma şartını yerine getirdi. Kitap okuyarak bilgi havuzlarını güçlendiren Selendi Gençlik Merkezi'nin minik misafirleri, daha sonra cep sinemasında çizgi film keyfi yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaşta Manisalıya aktivite imkanı sağladıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Selendi Gençlik Merkezimizde bulunan cep sinemasında 6-13 yaş çocuklarımıza yönelik çizgi film ve animasyon filmleri gösterimlerimiz başladı. Amacımız çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, hem okuma alışkanlığı kazandırmak hem de farklı bir sosyal faaliyette bulunmalarını sağlamak. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bizleri mutlu ediyor" dedi. - MANİSA

Önce kitap okudular ardından sinema keyfi yaşadılar

Önce kitap okudular ardından sinema keyfi yaşadılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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