Acemi Hırsızlar Önce Kilidi, Kilitli Kapıyı Açamayınca Camı Kırdı, Alarm Çalınca Kaçtı

Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 şahıs bir iş yerinin önce kilidini sonra camını kırarak içeri girdi. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KİLİDİ KIRDILAR OLMADI, CAMI DA KIRDILAR

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. Mehmet Mustafa Kasap'a ait cep telefonu dükkanı kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından soyulmak istendi. Yanlarında getirdikleri inşaat demiri makası ile kapının kilidini kıran şahıslar, daha sonra ise kapıyı açamayınca camı kırdı.

ALARM ÇALINCA HİÇBİR ŞEY ALAMADAN KAÇTILAR

İş yerine giren şahıslar vitrinde telefon bulamayınca alarmın da çalmasıyla hiçbir şey almadan uzaklaştı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞ

Polisin araması sonrası iş yerine geldiğini söyleyen Mehmet Mustafa Kasap, "Geldiğim zaman cam kırık, ortalık da savaş alanı gibiydi. Daha sonra polislerle birlikte güvenlik kamerasını izledik. Ben daha önce de soyulduğum için vitrinde bulunan telefonları akşamları kasaya koymuştum. Ondan dolayı hırsızlar bir şey çalamadan camı kırarak kaçmışlar. Polis görüntüleri aldı, şimdi şahısların yakalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.