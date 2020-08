Önce keşif yaptı, sonra motosikleti çaldı...O anlar kamerada Önce keşif yaptı, sonra motosikleti çaldı.

BURSA - Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda site içerisinde bulunan motosikleti çalan şahısın hırsızlık anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenmeyen bir şahıs gece saatlerinde bir sitenin önüne gelerek önce etrafı bir süre gözlemdi. Daha sonra Rüstem A'ya ait motosikleti gözüne kestiren şahıs sitenin içerisinde park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çalıştırıp üzerine binip kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansırken şahsın rahat tavırları herkesi şok etti. Polis şimdi her yerde motosikleti çalan hırsızı arıyor.

Kaynak: İHA