Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
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Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti

Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesine arkadaşının yanına tatile gelen Azeri Faik Hacılı'nın (32), bank üzerine bıraktığı, içerisinde yaklaşık 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının bulunduğu çantası çalındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesine arkadaşının yanına tatile gelen Azeri Faik Hacılı'nın (32), bank üzerine bıraktığı, içerisinde yaklaşık 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının bulunduğu çantası çalındı. Faik Hacılı, "Sıcaktan bunalınca çantamı bankın üzerine koymuştum. İçeri girdim, çıktım. Çantamı göremeyince beynimden vurulmuşa döndüm" dediği olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde banktaki çantayı fark eden hırsız önce etrafı kontrol etti, ardından da çantayla birlikte ortadan kayboldu.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ne Azerbaycan'dan tatile gelen Faik Hacılı, arkadaşı Mehmet Ağıtcı'nın iş yerine geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşı iş yerini kapattığı sırada dükkanın önüne gelen Faik Hacılı, içerisinde yaklaşık 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının bulunduğu çantayı banka bırakıp, iş yerine girdi. Dışarı çıktığında çantasını bulamayan Faik Hacılı neye uğradığını şaşırdı. Hemen iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden Mehmet Ağıtcı ve Faik Hacılı, çantayı bir şüphelinin alıp gittiğini gördü. Faik Hacılı durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

Mehmet Ağıtcı, "Arkadaşım Azerbaycan'dan yanıma tatile gelmişti. Sıcaktan bunalan arkadaşım, çantasını çıkarıp banka koyuyor. Çok üzgünüm, arkadaşıma böyle insanlar tarafından mahcup oldum. Parası gitti, pasaport ve çeşitli eşyaları bulunan çantası gitti. Bunları bir de çıkarması var" dedi.Çantası çalınan Faik Hacılı ise "Sıcaktan bunalınca çantamı bankın üzerine koymuştum. İçeri girdim, çıktım. Çantamı göremeyince beynimden vurulmuşa döndüm. Para önemli değil. Pasaportum, kimliğim ve ehliyetim var. Çıkarması bir hayli zor. Hırsızın ve bunların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelinin çantayı alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Faik Hacılı arkadaşının iş yerinden çıkıp elindeki çantayı banka bırakıp tekrar iş yerine döndüğü, kısa süre sonra olay yerinden geçen şüphelinin çantayı fark ettiği yer aldı. Kısa süre etrafta keşif yapan şüphelinin daha sonra çantanın bulunduğu banka oturduğu ardından da çantayla birlikte olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.


Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti
Önce keşif yaptı, sonra bankın üzerine bırakılan çantayı alıp gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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