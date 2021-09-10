ÖNCE KEŞİF GEZİSİ YAPTILAR, DÜZ KONTAK YAPIP ÇALIŞTIRDIKLARI MOTOSİKLETİ ÇALDILAR

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OSMANİYE'de, bir otoparkta gelen 2 şüpheli, önce çevrede keşif gezisi yaptı, ardından, düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları motosikleti çaldı.

OSMANİYE'de, bir otoparkta gelen 2 şüpheli, önce çevrede keşif gezisi yaptı, ardından, düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adnan Menderes Mahallesi Masal Parka gelen bir vatandaş, geri döndüğünde aracını park ettiği yerde olmadığını fark etti. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin daha önceden 3 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunan K.D. (34) olduğunu tespit etti. Zanlı, yapılan fiziki takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

Görüntülerde, park önüne gelen şüphelilerin, bir süre bölgede keşif gezisi yaptığı, daha sonra park halindeki motosikleti, düz kontak marifeti ile çalıştırıp olay yerinden hızlıca ayrıldıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı