İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
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İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar Makineye sıkışan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından tek tek çıkartıldı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde eli makineye sıkışan işçinin parmakları koptu.

İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

Makineye sıkışan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından tek tek çıkartıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde eli makineye sıkışan işçinin parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan işçinin parmakları ekipler tarafından sıkıştığı yerden tek tek çıkartılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde çalışan Murat B. (37)'nin makineye sıkışan elinin parmakları koptu. Olayı gören iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Parmakları itfaiye ekipleri çıkarttı

Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise Murat B.'nin makineye sıkışan parmaklarını çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Murat B.'nin parmakları sıkıştığı yerden tek tek sıkıştı. Daha sonra çıkartılan parmakları, sağlık ekipleri alarak ambulansla hastaneye götürdü. Daha sonra Murat B., parmakları ile birlikte ameliyata alınmak üzere Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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