Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı

Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ile arası bozulan şahıs, kayınçosunu evinin önünde 6 el ateş ederek öldürdükten sonra evine giderek pompalı tüfekle intihar etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ile arası bozulan şahıs, kayınçosunu evinin önünde 6 el ateş ederek öldürdükten sonra evine giderek pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre eşinin evi terk etmesinin ardından ruhsal bunalım yaşayan 36 yaşındaki 6 ve 12 yaşında 2 çocuk babası Dursun Özkaraca, durumun sorumlusu olarak kayınçosu 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tuttu. Kayınçosunun evinin önünde bekleyen Dursun Özkaraca, elindeki silahla 6 el ateş ederek kayınçosunu öldürdü. Ardından evine giden Dursun Özkaraca, silahta merminin bitmesinin ardından evdeki pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Şahsın kayınçosuna mermi yağdırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay üzerine cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kılıç ve Özkaraca'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Beren Saat Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:28:45. #1.14#

title