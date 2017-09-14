Önce Kapıyı Çaldılar, Ardından Evdeki Eşyaları

Önce kapıyı çaldılar, evde kimsenin olmadığını anlayınca da kapıyı kırıp evi boşalttılar .



ABD'nin California eyaletinde silahlı 3 hırsız, boş olduğunu bildikleri eve geldi. Yine de tedbirli davranarak önce kapıyı çaldılar. Evde kimse olmadığından emin olunca da kapıyı kırdılar. Ardından içeri girip değerli buldukları ne varsa çaldılar.



Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydı inceleme altına alan polis de, silahlı hırsızların peşine düştü.



(İHA)