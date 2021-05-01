Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
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Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti

Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otomobilinin önce kapısına basarak, ardından da tavanına oturarak yolda ilerleyen sürücü 'bu kadarına da pes' dedirtti.

ANTALYA'da otomobilinin önce kapısına basarak, ardından da tavanına oturarak yolda ilerleyen sürücü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Tehlikeli hareketlerini videoya çekip sosyal medyada paylaşan sürücü, tepki çekince videoları kaldırdı.

Olay, Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Yeşil 07 FHS 49 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A., kapıyı açıp sol ayağıyla kapıya basarken, sağ eliyle de direksiyonu tutup ayakta duracak şekilde otomobili kullanmaya başladı. Bir süre sonra direksiyonu da bırakan R.A., arkasından kendisini cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşına poz vermeyi de ihmal etmedi. R.A., tehlikeli bir şekilde seyir haline devam ederken, otomobilin üzerine de çıktı ve iki ayağını sürücü tarafında bulunan açık kapıya uzatıp, tavanda oturdu. Yan koltuğunda bulunan arkadaşı ise sürücü koltuğuna gelerek önce cep telefonuyla gelen motosikletli arkadaşlarını çekti, daha sonra ise o da iki ayağını otomobilden dışarı sarkıttı. R.A. ve arkadaşı bir süre bu şekilde otomobille ilerlerken, rahat tavırları dikkati çekti.

'AYAKTA GENE KULLANIRIM'Tehlikeli bir şekilde karayolunda seyreden R.A., sosyal medyada paylaştığı görüntüleri, 'Ayakta yine kullanırım', 'Otomatik şoförsüz hız sabitleyici Tofaş'tan daha fazlası' yazılarıyla paylaşırken, her yazının ardına ise gülen yüz ifadesi koyması da dikkatlerden kaçmadı.SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TEPKİLER SONRASI KALDIRDI

R.A., otomobille yaptığı tehlikeli sürüşü ve hareketleri ise sosyal medyasında müzik eşliğinde paylaştı. Ölüme meydan okunan görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tepki topladı. Bunun üzerine R.A., görüntüleri kaldırdı. Kaldırmasına rağmen bazı kullanıcıların videoları paylaşmaya devam etmesine sinirlenen R.A., tepki gösterdi.


Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti
Önce kapısına çıktığı, sonra tavanına oturduğu otomobille ilerleyen sürücü 'pes' dedirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Antalya'da trafikte dehşete düşüren görüntü
Antalya'da trafikte dehşete düşüren görüntü
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