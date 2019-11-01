01.11.2019 14:13

Önce kan bağışında bulundu, ardından çağrı yaptı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı

Kan veren Vali Güzeloğlu, vatandaşlara da bağış yapmaları çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi önünde Kızılay Haftası kapsamında kurulan Kızılay bağış çadırında kan bağışında bulundu. Kan veren Vali Güzeloğlu, vatandaşlara da kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Vali Güzeloğlu, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan kan bağış çadırını ziyaret etti. Burada kan bağışında bulunan Vali Güzeloğlu, vatandaşlara da bağışta bulunmaları çağrısında bulundu. Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde kan bağış çadırının kurulduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "Büyükşehir dahil kentin birçok yerinde kurulu bulunan kan alma merkezlerinde, otobüslerinde, binalarında Diyarbakırlı hemşerilerimizin, sağlıklı olanların kan vererek zorda, darda olan vatandaşlara can olmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz zaman bizi sağlıklı ve güçlü kılacak kan, bir başka yerde o kanla hayata dönecek bir insanımıza can oluyor. Bu sorumluluk hepimizin ortak sorumluluğu. Hepimizin bir gün ihtiyacı olan, ihtiyacı olacak bir kana biz bugün bütün vatandaşlarımızı vermeye davet ediyoruz. Kızılay'ımızın bölge merkezinde ve bütün birimlerinde bu sorumluluğun gereğince yoğun da bir ilgi görüyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Diyarbakırlı hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu hafta bir farkındalık olarak kan vermenin ve kana dönük bu sorumluluğu hissetmenin gereğinin de altını çiziyorum. Tekrar bütün hastalarımıza kanla birlikte hayata dönecek bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Allah bir an önce onları sağlıklarına kavuştursun ve kan veren bütün hemşerilerime ve vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağış kampanyasına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve personelleri de katılarak kan verdi.

Kaynak: İHA