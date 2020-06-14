Önce kamyonet sonra koltuk takımı çaldılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde önce bir kamyonet, ardından da koltuk takımı çalan hırsızlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önce bir kamyonet, ardından da koltuk takımı çalan hırsızlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde 2 şüpheli, Şükrü Esen'e ait 22 UB 376 plakalı kamyoneti çaldı.

Ardından İnegöl Küçük Sanayi Sitesi'nde nakliye için hazırlanan koltuk takımlarını da çalarak kamyonete yükleyen hırsızlar, bir benzin istasyonundan yakıt aldı.

Kamyonetin sahibi Şükrü Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu emniyet ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Ekiplerin incelemelerde bulunduğunu belirten Esen, "Kamyoneti çalan hırsızların Küçük Sanayi Sitesi'nde nakliye için hazırlanan koltukları da çaldığı belirlendi. Koltukları çaldıktan sonra İnegöl'deki bir petrol ofisinden yakıt almışlar. Hırsızların eşkali belirlendi." dedi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA