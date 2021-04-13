Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
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Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin polisi, bir kargo şirketine gelen sıfır motor şanzımanı içine zulalanmış 3 kilo 900 gram metamfetamın ele geçirildi.

Mersin polisi, bir kargo şirketine gelen sıfır motor şanzımanı içine zulalanmış 3 kilo 900 gram metamfetamın ele geçirildi. Uyuşturucuyu getirten 3 kişi tutuklanırken, şahısların şanzımanı fabrikadan aldıkları, ardından içine uyuşturucuyu yerleştirip kendilerine kargo ile gönderilmesi için fabrikaya geri teslim ettikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahısları ve kargo şirketlerini takibe alan ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kargo şirketine, içinde uyuşturucu bulunan motor şanzımanı geldiğini belirledi. Bir süre daha takibi sürdüren ekipler, şüphelileri kargo şirketinden şanzımanı aldıktan sonra suç üstü yakaladı. Motor şanzımanını açan polisler, poşet içinde 3 kilo 900 gram metamfetamin el geçirdi. Şahısların şanzımanı fabrikadan aldıkları, ardından içine uyuşturucuyu yerleştirip kendilerine kargo ile gönderilmesi için fabrikaya geri teslim ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., F.D. ve A.Y.S. isimli şahısları tutuklandı.

Öte yandan, şahıslardan M.A.'nın kargo şirketinden içinde uyuşturucu bulunan motor şanzımanını alma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kargoya sakin bir şekilde gelen şahıs, normal bir paket alacakmış gibi işlemlerini yaptırdıktan sonra motor şanzımanını kucağına alarak, iş yerinden çıkarken görülüyor. - MERSİN

Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar
Motor şanzımanına uyuşturucu yerleştirip, kendilerine kargoyla yolladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:55:49. #1.14#
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