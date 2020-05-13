Önce kameraya sonra polise yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde araçlardan teyp ve ses sistemi çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.

Önce kameraya sonra polise yakalandılar
13.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:17

Gaziantep'in Nizip ilçesinde araçlardan teyp ve ses sistemi çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.

İlçede 2 otomobilden teyp ve ses sistemi çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamaralarından şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı. Öte yandan otomobillerden yapılan hırsızlık ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Haber
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı Haber
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde...
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Hasan Şaş Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Survivor
Şu an buradasınız: Önce kameraya sonra polise yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:29:35. #1.14#
title