Önce kameralara sonra polise yakalandı
26.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:16
Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.
Önce kameralara sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı