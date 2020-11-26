Önce kameralara sonra polise yakalandı
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Önce kameralara sonra polise yakalandı

26.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:16

Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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