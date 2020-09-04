Önce kameralara, sonra polise yakalandı
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Önce kameralara, sonra polise yakalandı

Önce kameralara, sonra polise yakalandı Gaziantep'te evlerin pencerelerinden içeriye girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

04.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:29

Önce kameralara, sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerin pencerelerinden içeriye girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce kameralara, sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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