Önce kameralara, sonra polise yakalandı Önce kameralara, sonra polise yakalandı Gaziantep'te evlerin pencerelerinden içeriye girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Önce kameralara, sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerin pencerelerinden içeriye girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA