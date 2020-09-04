Önce kameralara sonra polise yakalandı
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Önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep'te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Önce kameralara sonra polise yakalandı
04.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:14

Gaziantep'te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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