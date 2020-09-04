Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep'te evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA