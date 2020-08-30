Önce kameralara sonra polise yakalandı
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Önce kameralara sonra polise yakalandı

Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı.

30.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:10

Önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışma ile güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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