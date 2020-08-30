Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı.
30.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:10
Önce kameralara sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışma ile güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA