Önce kameralara sonra polise yakalandı
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Önce kameralara sonra polise yakalandı

Önce kameralara sonra polise yakalandı -İstanbul'da 4 otomobili çalan hırsız Kocaeli'nde yakalandı -Zanlının 87 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı İstanbul Anadolu yakasında 3 ilçede 4 otomobil çalan oto hırsızı, Kocaeli'nde yakalandı.

20.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:20

Önce kameralara sonra polise yakalandı

-İstanbul'da 4 otomobili çalan hırsız Kocaeli'nde yakalandı

-Zanlının 87 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında 3 ilçede 4 otomobil çalan oto hırsızı, Kocaeli'nde yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin 87 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine ekipler, 11- 16 Haziran tarihleri arasında Kartal, Ataşehir ve Maltepe'de meydana gelen 4 ayrı otomobil hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin eşkali ve kullandığı otomobili tespit edildi. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da çaldı Kocaeli'de yakalandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüphelinin aynı marka ve model araçları hedef aldığı, bu araçların benzin kapaklarını sökerek kontak anahtar yaptığı ve bu anahtarlar ile otomobilleri çaldığı tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüpheli Ali A. 17 Haziran günü Kocaeli'de bir adreste kıskıvrak yakalandı. Ali A., sorgulanmak üzere İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisin adreste yaptığı aramalarda ise bir çalıntı otomobil ile birlikte hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

87 adet suç kaydı çıktı

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu görüldü. Ali A.'nın Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Oto hırsızlığı ve Resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere toplamda 87 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 58 yaşındaki Ali A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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