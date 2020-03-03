Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)

03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32

TUTUKLANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.B., yağma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA