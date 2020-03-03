Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)
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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)

TUTUKLANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32
Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)

TUTUKLANDI

'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.B., yağma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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