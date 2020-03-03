Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)
Haberler » Güncel » Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2) - Haber

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

03.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:19
Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O.B. ile birlikte suç ortağı olduğu belirtilen O.C., gözaltına alındı. O.B.'nin hakkındaki başka 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

O.C. ile O.B.'nin, kadınlara yaptığı saldırılarda cep telefonu, çeyrek altın ve kolye gasbettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan O.C. ve O.B., adli


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler